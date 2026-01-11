【その他の画像・動画等を元記事で観る】全国フジテレビ系“ノイタミナ”にて放送が始まったTVアニメ『ハイスクール！奇面組』。各種配信サービスでも第1話の配信がスタートした。この度、TVアニメ第1話でお披露目となったオープニング＆エンディング映像のノンクレジット版が公開された。OPテーマはBREIMENによる「ファンキースパイス feat. TOMOO」。映像では奇面組をはじめ、各組リーダーやクラスメイトなど主要のキャラクター