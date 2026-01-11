【その他の画像・動画等を元記事で観る】2023年に活動を一時休止し、2025年8月6日に再始動を発表したCHiCO with HoneyWorks。アニメタイアップシングル2作品の同時リリースや、TikTokバイラルチャート1位獲得、さらに年末の「COUNTDOWN JAPAN 25/26」では12月28日・COSMO STAGEのトリを超満員で務めるなど、2025年を通して大きな話題を集めてきたが、いよいよ、2026年1月11日（日）より東名阪のZeppを巡る再始動後初の全国ツアーが