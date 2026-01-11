２４年まで日本ハムでプレーし、現在はブルージェイズでデータ分析などの運営補佐を務めている加藤豪将氏が１１日、札幌市内でセミナーを開催し、今季からブ軍に加入する岡本を歓迎した。「岡本選手が環境的にできるだけ日本みたいな感じで、ストレスなく球場に立てるのがゴール。どんなサポートもする」と、全面バックアップを約束した。岡本からは、入団が決まった際に関係者を通じてＬＩＮＥで、「英語を教えてください」と