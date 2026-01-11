■これまでのあらすじ悪気のない姑チェックにストレスを溜めていた妻が「もう来ないでください」とはっきり伝えると、義母が妻の実家を悪く言い出した。妻は家族を侮辱されて怒るが、夫は「母さんに悪気はない」と真剣に取り合ってくれなかった。そんな夫のもとに義母から電話がかかってきて…？【夫side STORY】妻をあれだけ怒らせておきながら、舌の根の乾かぬ内に、町内会の催しの手伝いをするように頼んできた母さん。ええ…、