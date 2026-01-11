©はっとりみつる／SQUARE ENIX・「綺麗にしてもらえますか。」製作委員会 2017年から6年にわたり『ヤングガンガン』（スクウェア・エニックス刊）で連載され、その後も読み切りなどで連載されている、はっとりみつる原作の人気漫画『綺麗にしてもらえますか。』が、待望のTVアニメ化！ 2026年1月7日（水）よりABCテレビ「水曜アニメ＜水もん＞」枠で、いよいよ放送スタート！ ©はっとりみつる／SQUARE ENIX・「