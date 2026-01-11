2026年1月7日（水）から、『ロイズ』の通信販売と直営店にて、『生チョコレート（オーレ）※ウインターパッケージ』が期間・数量限定で販売されています。 画像：株式会社ロイズコンフェクト 『生チョコレート（オーレ）※ウインターパッケージ』は、『ロイズ』の生チョコレートの代表作『オーレ』を繊細で美しい雪の結晶を描いた冬だけの特別な限定パッケー