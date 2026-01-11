【社会】落合浩太郎 先生東京工科大学教授専門は安全保障研究とインテリジェンス研究インテリジェンス（諜報・情報活動）研究の第一人者1962年、東京都に生まれる。1995年、慶應義塾大学大学院法学研究科博士課程単位取得退学。東京工科大学専任講師、東京工科大学コンピューターサイエンス学部准教授を経て、東京工科大学教養学環教授。著書『CIA失敗の研究』(文藝春秋,2012年)、『インテリジェンスなき国家は滅ぶ 世界の情報コ