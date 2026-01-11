12日の「成人の日」を前に、県内の多くの自治体で11日、二十歳を祝う式典が開催されました。 長崎市の式典会場には、晴れ着姿の若者が集まり、旧友との再会を喜ぶ姿などが見られました。 （大学生） 「勉強も頑張りたいし、バイトなども頑張りたい」 鈴木長崎市長は「ふるさと長崎への愛を胸に、それぞれの場所で輝き、活躍を」とあいさつしました。 今年度、二十歳となるのは2005年4月2日から2006年4月1日までに生まれた人た