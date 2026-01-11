強い寒気の影響で県内では11日、各地で雪が降り、交通機関にも影響が出ました。 県内の上空に強い寒気が流れ込んだ影響で11日午前を中心に各地で雪が降り、雲仙岳では1cmの積雪も確認されました。 この影響で、長崎と県内の離島を結ぶ海の便の多くが欠航。 長崎バイパスなどが一時通行止めとなりましたが、午後6時前に解除されました。 気象台によりますと、県内全域で大雪のおそれはなくなりましたが、12日も最低気温は11日と