3人組ボーカルグループ「ベリーグッドマン」が11日、トヨタアリーナ東京で、メジャーデビュー10周年記念「ベリーグッドマンARENA LIVE 2026〜全員集合!!〜」を行った。Rover（37）MOCA（37）HiDEX（37）の3人はライブ前、囲み取材に応じた。同グループは数多くの応援歌を手がけてきた。今年の全国高校サッカー決勝に進出している鹿児島代表神村学園にも22年、「やかぜ」を制作した。同曲は未発売曲だが、「“や”ればできる」「“