岐阜競輪場のF1「新春ドリームカップHPCJC杯」は12日が初日。11日は前検が行われた。S級初日特選12Rの鈴木玄人（29＝東京）は立川記念決勝で前回りを志願。「G1には出場できたけど、今年はG1で勝ちたいので。そのために力を付けたいという意味が大きかった」と志願理由を語った。インタビューでは“絶対に自力”と宣言していたが、これも「自分を追い込むため。動かずにお客さんの推理予想をつぶさないように」との決意を込