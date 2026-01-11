大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の第12節の試合が10日（土）と11日（日）に行われた。 今節の注目は大阪マーヴェラスとSAGA久光スプリングスの上位対決。GAME1はオポジットであるリセ・ファンヘッケの活躍もあり、ホームの大阪MVがセットカウント3-1で勝利した。続くGAME2はフルセットの熱戦が繰り広げられた。この試合に勝ったのはSAGA久光。今節を1勝1敗の痛み分けで終えた。 ©