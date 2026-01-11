JR東日本のロゴ11日午後6時25分ごろ、上越新幹線上り線の新潟―長岡間で停電が起き、同区間は約1時間10分にわたり運転を見合わせた。JR東日本によると、上下計7本が最大69分遅れ、約4600人に影響した。停電の原因は調査中だとしている。