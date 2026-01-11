歌手のDream Ami（37）が11日、インスタグラムを更新。ハワイでの水着ショットを披露した。Amiは「水着もいっぱい着たから、いっぱい投稿する」と、ハワイのビーチやプールで、ボーダー柄のワンピース水着ショットを公開した。フォロワーからは「スタイル良すぎます」「超、細いうらやましい」「美あみちゃん」「お子さま産んだのが全然わからないようです」といったコメントが寄せられた。Amiは20年2月に、建築家の半田悠人氏と