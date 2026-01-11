■12日の全国の天気12日(月・成人の日)も日本海側を中心に大雪に注意・警戒が必要です。近畿や東海は明け方にかけて、関東北部と長野県は山沿いを中心に朝にかけて、大雪になる所がありそうです。積雪や路面の凍結に十分注意をしてください。東海は岐阜県で警報級の大雪に。愛知県でも大雪になる所があるでしょう。北陸と東北南部の日本海側は昼前にかけて、平地でも大雪となるおそれがあり、交通障害などに警戒が必要です。北海道