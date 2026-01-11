3人組ボーカルグループ「ベリーグッドマン」が11日、トヨタアリーナ東京で、メジャーデビュー10周年記念「ベリーグッドマンARENA LIVE 2026〜全員集合!!〜」を行った。同所はグループ初となる関東地区のアリーナが、8000枚のチケットは完売となった。同グループの楽曲は数多くのプロ野球選手がテーマ曲に起用。応援歌として「やだん」（未発売曲）を提供した鹿児島・神村学園は、全国高校サッカー選手権の決勝へと駒を進めている。