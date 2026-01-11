冬コーデにマンネリを感じてきたら、アウターを新調して気分を変えてみて。【GU（ジーユー）】なら羽織るだけで即おしゃれに見えて、今っぽい着こなしを作れるコートが揃っているので、要チェックです。この記事では、40・50代の大人世代に似合いそうなコートをピックアップしてご紹介。おしゃれスタッフさんの着こなしもぜひ参考に。 寒さや水にも強い機能性優秀なカジュアルコート