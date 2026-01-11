飼い主さんに両手を開いたポーズを見せる子猫ちゃん。その姿がとっても可愛らしいと話題になっています。投稿は記事執筆時点で55万回以上再生され、「可愛いしか言葉が出ない」「なにこれ可愛すぎ」といったコメントが寄せられました。 【動画：立ち上がる『赤ちゃんネコ』→前足を上げたと思ったら…あまりにも"天使すぎる瞬間"】 小さな両手を広げて“バァ” TikTokアカウント『boku_tsunakichi』では、マンチカンの「