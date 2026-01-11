猫が飼い主に「恩義」を感じていること5選 1.安心できる環境と居場所を提供してくれること 猫が飼い主に最も強く恩義を感じるのは、外の危険から完全に守られた「安全な家」という最高の縄張りを提供してもらっていることです。野生の猫は、常に他の動物や車などの危険にさらされており、安心して眠ることさえ困難です。 しかし、家猫は、暖かく静かな寝床や、いつでも隠れられる場所、そして何よりも敵がいない環境で暮