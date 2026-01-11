【コストコ】のおやつが、おうち時間や仕事の合間にちょこっと甘いものがほしいときにぴったり！ 今回は、可愛い見た目のチョコマシュマロ、しっとりケーキ、チーズ、チョコ菓子など、ひと口で食べやすく、手を伸ばせば幸せになれそうな「お手軽スイーツ」をご紹介します。 くまの形がキュート！「プチウルソン チョコレートカバード マシュマロベア」 ふわふわマシュマロをチョコで