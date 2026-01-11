「呼んだら来てくれるなんて最高」「めちゃかわいい♡」と絶賛されているのは、飼い主さんに呼ばれて急いで駆け寄っていく子猫の光景。飼い主さんに向かってまっしぐらに階段を駆け上がる子猫の姿が可愛すぎると話題です。投稿は再生回数4万回を突破。たくさんの人が子猫の健気な姿に癒やされています。 【動画：階段の上から『おいで』と子猫を呼んでみると…飼い主さんを見つけた瞬間の『尊すぎる行動』】 階段の上から子