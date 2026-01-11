インスタグラムを更新元日に行われた全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）の2区で区間新記録をマークして22人抜きを達成した吉田響（サンベルクス）が10日、自身のインスタグラムを更新。同学年のライバル・平林清澄（ロジスティード）とのレース中の会話を明かした。ルーキーの吉田は初のニューイヤー駅伝で衝撃のレースを見せた。24位でタスキを受けると、序盤からハイペースで突っ込み、前のランナーを次々と抜き去っ