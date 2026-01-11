格安SIMのマイネオで最大2026MBのパケットをプレゼント中！オプテージは1日、移動体通信事業者（MNO）から回線を借りて仮想移動体通信事業者（MVNO）として提供している携帯電話サービス「mineo」（ https://mineo.jp ）において2026年新春企画「マイくじ」を2026年1月1日（木）から1月31日（土）23時59分まで実施するとお知らせしています。mineoにて毎年行われている新春のおみくじですが、今年も昨年に続いて公式Webコミュニテ