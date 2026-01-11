AKB48で“ベビーフェイスなお姉さん”として慕われる髙橋彩音(28）がこのほど、1st写真集（秋田書店）を2月28日に発売することが決定した。 【写真】艶めかしい視線を送る“ベビーフェイスなお姉さん” 本作は、東京湾を臨む都心のスタジオと日本屈指の美しいビーチが広がる宮古島を舞台に、髙橋が日常と非日常をめぐるファンタジックな一冊となっている。都内撮影では、大手町のビル群