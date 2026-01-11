３人組ボーカルユニット「ベリーグッドマン」が１１日、東京・江東区のＴＯＹＯＴＡＡＲＥＮＡＴＯＫＹＯでメジャーデビュー１０周年記念ライブ「ＡＲＥＮＡＬＩＶＥ２０２６全員集合！！」を行った。２０２３年に甲子園球場でのワンマンライブを成功させるなど地元・関西で人気。東日本最大規模のライブとなった今回は、人気曲「ライトスタンド」「ライオン」「アイカタ」など全２２曲を歌唱しファン８０００人を沸