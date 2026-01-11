ボートレース住之江の「にっぽん未来プロジェクト競走in住之江」は11日、1Rから安定板を装着して初日が行われた。リング交換がヒットしたようだ。宮下元胤（43＝愛知）は初日8R、4コースから差すとバックで川合理司を捉え2着に入った。「整備で全体的に上積みができています。それに前検から2キロ減量した効果もありましたね」とニヤリ。当地は「初1着（2005年1月20日のスポニチ杯住之江選手権競走）に、初めて優出をした