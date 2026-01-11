東京世界陸上女子１００メートル障害の日本代表・中島ひとみが１１日、Ｘを更新。１０日に放送されたフジテレビ系「逃走中新春ＳＰ第２夜」に出演に触れ、感謝の思いをつづった。中島は「２週にわたり、沢山の応援ありがとうございました。走る事を始めた頃から憧れていた逃走中にまさか２戦連続、達成感も悔しさも皆さんの優しさも同時に味わいながら、ハラハラドキドキワクワクと本当に幸せな時間をいただきました！」と感想