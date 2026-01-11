【AFC U23アジアカップ】U-23UAE代表 0−3 U-23日本代表（日本時間1月10日／キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）【映像】これが警告…？ 接触シーンの一部始終AFC U23アジアカップで疑惑の判定だ。U-23日本代表の主将へのイエローカードが物議を醸している。日本時間1月10日のAFC U23アジアカップのグループB第2節で、U-23日本代表はU-23UAE代表と対戦。終始ペースを握りながら3ゴールを奪い、大会2連勝を達