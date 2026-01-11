タレント上沼恵美子（70）が11日、高田純次（78）とMCを務める読売テレビのバラエティー「上沼・高田のクギズケ！」（日曜午前11時40分）に出演。昨年大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」の司会に「こんな、ようさん（たくさん）でやったから難しいと思う」と同情した。昨年の紅白では出場者の歌唱まで司会者が間をつなぐシーンが何度もあり、10秒間の沈黙が流れることも。ネット上では「グダグダ」などと批判を浴びてしまった。199