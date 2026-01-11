きょう、群馬県桐生市と神奈川県秦野市で山火事が発生し、それぞれの県が自衛隊に災害派遣の要請を行いました。いずれも鎮火には至っていません。きょう午前11時半ごろ、群馬県桐生市にある山の中から火が出ました。県の防災ヘリや要請を受けた自衛隊が消火にあたりましたが、今も火は燃え広がっています。これまでにおよそ2万平方メートルが焼けたということです。また、神奈川県秦野市でも、きょう午前10時すぎに山火事が発生し