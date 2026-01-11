楽天・浅村栄斗内野手が１１日、沖縄県内で自主トレを公開した。昨季は２０００本安打をはじめ、３００本塁打、２０００試合出場など節目の記録をいくつも達成。しかし、９６試合の出場にとどまり、打率２割３分９厘、３４打点、９本塁打と低迷した。連続試合出場も１３４６試合でストップ。もがき苦しんだシーズンを過ごしただけに、復活にかける思いは強い。「少なからず納得して終わりたいと思ってますし、まだまだやれると