楽天・石原彪捕手が１１日、沖縄県内で自主トレを公開した。昨季は３１試合出場で打率０割９分４厘、０本塁打、３打点と苦戦。自主トレでは浅村らとバットを振り込んでいる石原は「打たないことには出られない。つないだり、バントも含め、できることはやりたいと思ってます」と打力向上を見据える。捕手争いは激化している。太田、堀内らが存在感を示し、ＦＡで伊藤光も加入した。強打が売りのＹＧ安田もチャンスを狙う。持