俳優・仲野太賀主演のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・午後８時）の第２回「願いの鐘」が１１日、放送された。今回、故郷の中村に戻った小一郎（仲野太賀）は直（白石聖）の縁談が決まったことを知る。自分の気持ちを押し殺して喜ぶ小一郎に寂しげな表情を浮かべる直。一方、清須では尾張統一を目指す信長（小栗旬）が岩倉城攻めを決行する。清須での居残りを命じられた藤吉郎（池松壮亮）は信長の妹・市（宮粼あ