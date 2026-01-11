ボクシング元世界3階級制覇王者・亀田興毅氏（39）が11日までに公式X（旧ツイッター）を更新し、家族への中傷に言及した。一部ユーザーが「礼儀知らずの無法者一族」といった中傷リプライを送っていた。これに亀田氏は「いつもコメントありがとうございます。自分への否定的な内容について、中には改善すべきだと素直に受け止めれることもあって感謝しているのですが、ボクシングに直接携わっていない子供達も一括りにして、