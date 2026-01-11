気象台は、午後8時46分に、大雪警報を日光市日光、日光市藤原、日光市足尾、日光市栗山に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】栃木県・日光市日光、日光市藤原、日光市足尾、日光市栗山に発表 11日20:46時点北部では、12日明け方まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■日光市日光□大雪警報【発表】積雪12日明け方にかけて警戒・山地12時間最大降雪量30cm□なだれ注意報13日にかけて注意