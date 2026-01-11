気象台は、午後8時42分に、大雪警報を関ケ原町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】岐阜県・関ケ原町に発表 11日20:42時点岐阜県では、12日明け方まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■高山市□大雪警報積雪12日明け方にかけて警戒・山地12時間最大降雪量50cm・平地12時間最大降雪量30cm□なだれ注意報13日にかけて注意■関市□なだれ注意報13日にかけて注意■飛騨市□大雪警報