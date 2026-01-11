お笑いコンビ「ロザン」（宇治原史規、菅広文）が１１日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。ＴＢＳ系の人気特番「ウンナン極限ネタバトル！ザ・イロモネア笑わせたら１００万円」の一般審査員への誹謗中傷について取り上げた。同番組は「一発ギャグ」「モノマネ」「ショートコント」「モノボケ」「サイレント」の５つから挑戦するジャンルを選び、１００人の観客の中から無作為に選ばれた５人の審査員を笑わせる。ファイナ