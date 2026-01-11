俳優の仲野太賀（32）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は18日、第3話「決戦前夜」が放送される。＜※以下、ネタバレ有＞故郷の中村を後にした小一郎（仲野太賀）藤吉郎（池松壮亮）直（白石聖）の3人は、織田信長（小栗旬）の城下町・清須へ。織田家臣・浅野長勝（宮川一朗太）の元にあいさつに訪れるが、その場で直は長勝の娘・寧々（浜辺美波）の侍女になることが決まる。兄弟の二人三脚の暮らし