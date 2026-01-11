見ているだけで元気をもらえる『スポンジ・ボブ』が、東京ラスクと夢のコラボレーション♡サクサク食感が魅力のラスクと、遊び心たっぷりのパッケージが合わさった限定商品が登場します。自分へのご褒美にはもちろん、ちょっとしたギフトにもぴったりなラインナップ。おやつ時間がもっと楽しくなる、ハッピーなコレクションをチェックしてみてください♪ スポンジ・ボブ×東京ラスクの魅力 アメリカ発