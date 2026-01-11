＜KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC＞◇11日◇ツインメッセ静岡FRUITS ZIPPERが大トリでライブステージに登場し、会場を沸かせた。「かがみ」「JAM」を披露し、3曲目で人気の「わたしの一番かわいいところ」をパフォーマンス。櫻井優衣（25）は「みなさん一緒に踊ってください！」と呼びかけて盛り上げた。東京ガールズコレクション（TGC）との初コラボレーションイベントで、芸能事務所アソビシステムが手がけるアイドルプ