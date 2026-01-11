イマドキの小学生って、2000円は当たり前なの？イマドキの小学生って、2000円は当たり前なの？小学生になり行動範囲が広がると、駄菓子屋やコンビニでの「おごり・おごられ」という金銭トラブルが急増する。「たかが数十円」と放置すれば、親同士の大きな争いへと発展するケースも少なくない。星河ばよ(@bayo_fantasy)さんが描く『2000円持ってきてね』は、小学5年生の息子が直面した、最も身近で最も恐ろしい金銭トラブルの実話だ