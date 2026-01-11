パッと見てすぐに思いつくか、じっくり考えて納得するか。ひらめき力が鍵を握る「ひらがなクイズ・初級編」をお届けします！一見バラバラに見える4つの言葉ですが、共通する文字を入れるとそれぞれ熟語になります。頭を柔らかくして考えてみてくださいね。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□まし□□いみず□□□□ぶた答えを見る↓↓↓↓↓正解：かさ正解は「かさ」でした。