「演劇が人生を変えることもある」と語り合った安藤さん（左）と長塚さん＝１１日、ＫＡＡＴ神奈川芸術劇場演劇やダンスなどの創造拠点であるＫＡＡＴ神奈川芸術劇場（横浜市中区）が１１日、開館１５周年を迎え、記念のトークイベントが開かれた。芸術監督を務める俳優で演出家の長塚圭史さんが登壇し、市民参加の作品や県内各地への出張公演を例に「より開かれた劇場にしたい」と意欲を見せた。イベントには約１３０人が参加