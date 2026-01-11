元宝塚雪組娘役トップの咲妃みゆが１１日、東京・新宿区のＴＨＥＡＴＥＲＭＩＬＡＮＯ‐Ｚａで主演ミュージカル「クワイエットルームにようこそＴｈｅＭｕｓｉｃａｌ」（１２〜２月１日、同所）の公開ゲネプロ＆囲み取材に登壇した。演出を務める松尾スズキ氏が２００５年に出版した同名小説が原作。主演の咲妃は「松尾さんが手がけられた大切な小説で、今回ミュージカルという形で幅広くお客様にお楽しみいただける作品