大分県内は11日夜遅くにかけて山地で大雪となる恐れがあり、注意が必要です。 気象台によりますと、県内では強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が続く見込みです。そのため、11日夜遅くにかけて中部、北部、西部の山地で大雪となる恐れがあるということです。 12日午後6時までの24時間に予想される降雪量はいずれも多い所で、中部、北部、西部の山地で3センチとなっています。気象台は積雪や路面凍結による交通障害や水道管の凍