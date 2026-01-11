20歳のつどい（大分市） 12日の成人の日を前に、大分県内の16市町村で11日、20歳を祝う式典が開かれました。 大分市でも「20歳のつどい」が開かれ、およそ3800人が参加しました。式では、足立市長が祝辞を述べ、「未来を背負う皆さんに大いに期待しています」と激励しました。 ◆参加者「お父さんお母さん、二十歳になりました。ありがとう」「大学でスポーツのことを学んでいるので、スポーツトレーナ&