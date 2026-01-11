試合結果 全日本高校女子サッカー選手権大会の決勝が11日行われ、大分県代表の柳ヶ浦が初優勝を果たしました。 柳ヶ浦の決勝の相手は、前回大会準優勝の強豪、鹿児島の神村学園です。 前半32分。相手がシュートを放ちますが、1年生ゴールキーパーの中川が素早く反応し、ピンチをしのぎます。そして、前半終了間際でした。コーナーキックからFWの村上が頭であわせゴール。