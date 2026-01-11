巨人の甲斐拓也捕手（33）が11日、故郷・大分市内で行われた、アドバイザリー契約を結ぶ磁気健康ギア「コラントッテ」の主催のトークショーに山瀬慎之助捕手（24）とともに登場した。同市内で合同自主トレを行う捕手コンビは、捕球技術の話題などで大盛り上がり。リードするのが面白い投手は誰かと問われ、甲斐は「（山崎）伊織はワクワクする。試合前のミーティングを（試合で）再現してくれる」と言及。3年連続2桁勝利の右腕