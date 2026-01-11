俳優の咲妃みゆさんが主演を務めるCOCOON PRODUCTION 2026『クワイエットルームにようこそ The Musical』の公開ゲネプロが行われました。ゲネプロの前には囲み取材も行われ、咲妃さんとともに松下優也さん、昆夏美さん、皆川猿時さん、桜井玲香さん、りょうさん、秋山奈津子さん、作・演出の松尾スズキ氏が公演への意気込みを語りました。 【写真を見る】【 咲妃みゆ 】 『クワイエットルームにようこそ』がミュージカル化