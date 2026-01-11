「大相撲初場所・初日」（１１日、両国国技館）新大関の安青錦は一気の攻めで宇良を寄り倒した。ひときわ目をひくピンク色の化粧まわしもＳＮＳ上で注目を集めた。高須クリニックの高須克弥氏寄贈のもので、高須氏はＸで「安青錦化粧回し完成。明日御披露目（笑）」と予告していた。あざやかなピンク生地に、高須クリニックのキャッチフレーズ、「Ｙｅｓ」の大きな文字と、パートナーの西原理恵子さんのイラストと「高須クリ